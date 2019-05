Raadselachtige dood twee jongens in Britse woning

Durf jij het aan? Deze escaperoom staat helemaal in teken van horrorfilm­reeks Saw

24 mei In het Belgische Hasselt is een opmerkelijke nieuwe escaperoom opengegaan en die is niet voor watjes. Deelnemers worden geblinddoekt en vastgeketend opgesloten in een bloederige badkamer en moeten - net als in de bekende horrorfilmreeks Saw - zo snel mogelijk proberen te ontsnappen.