Raadsels rond ‘Nederlandse’ verstekeling in toestel British Airways

Van de tiener wordt gedacht dat hij Nederlander is, zo meldde de Britse krant The Telegraph maar tot nu toe is er niemand die dat kan bevestigen. ,,Wij doen nog geen mededelingen over de nationaliteit van de jongen’’, laat de Met Police (grootstedelijke politie in Londen) schriftelijk weten. ,,Hij blijft onder de hoede van de politie en de samenwerking met de immigratiediensten wordt voortgezet.’’

13 jaar

In eerdere berichtgeving was sprake van een vermoedelijk 12 jaar oude jongen maar de politie spreekt nu van een knul van 13 jaar. ,,De minderjarige werd niet begeleid, had geen vliegticket of reisdocumenten bij zich en wordt verondersteld als transitpassagier te zijn gearriveerd op luchthaven Heathrow.’’

Een politiewoordvoerder verklaarde vanmorgen tegenover deze site dat de jongen zich nog op de luchthaven bevond, dat hij geen Brits onderdaan is en dat wordt vermoed dat hij uit Europa komt.

Verklaring passagier

British Airways weet niet veel meer over de jeugdige ‘verstekeling’ op vlucht BA269. ,,Wij kunnen niet bevestigen dat het gaat om een Nederlander. Hoe dat verhaal in de wereld is gekomen? Een passagier aan boord van het toestel zei dat tegen ons cabinepersoneel en benaderde Britse media na de ontruiming van het vliegtuig omwille van veiligheidsredenen’’, zegt een woordvoerder.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan evenmin bevestigen dat de tienerjongen uit Nederland komt. Bij minderjarigen die alleen reizen wordt in de regel contact gezocht met de ambassade van het land waarvan zij onderdaan zijn als ze bijstand nodig hebben. ,,De Nederlandse ambassade in Londen is (nog) niet gecontacteerd’’, zegt een woordvoerster.

‘Chaotische toestanden’

Een woordvoerder van de Met Police verklaarde gisteren tegenover Britse media dat de tiener omstreeks 17.15 uur aan boord was gegaan van het British Airways-toestel. Dat stond aan een gate van Terminal 5. ,,De jongen viel vóór de vlucht door de mand tijdens controle door het cabinepersoneel.”

De verstekeling werd ontdekt toen het cabinepersoneel hem naar zijn boardingpass vroeg zodat ze hem konden begeleiden naar zijn stoel. Volgens een vrouwelijke passagier van vlucht BA269 leidde de ontdekking van de tiener tot ‘chaotische toestanden’ aan boord.

,,De jongen wilde niet met het cabinepersoneel praten. Daarop werd gevraagd of iemand Nederlands sprak. Aangezien de jongen weigerde iets te zeggen over zijn bagage, moesten onze koffers en wij allemaal van boord voor een nieuwe veiligheidscheck. Dat veroorzaakte een vertraging van ruim vier uur. Het was erg frustrerend’’, verklaarde Rachel Richardson tegenover The Telegraph.

Onderzoek