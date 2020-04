Rachel (12) uit Gent overleed in woonkamer aan virus: ‘Ons gezin is nog steeds niet getest’

De familie van het 12-jarige meisje dat in België overleed aan het coronavirus is teleurgesteld in het gezondheidssysteem van het land. Rachel uit Gent is een van de jongste slachtoffers van het virus ter wereld. ,,Door haar leeftijd was ze volgens de huisarts geen prioriteit.”

De 12-jarige Rachel overleed maandag na drie dagen koorts. De zus van Rachel, een volwassen studente die niet bij naam wordt genoemd, wil namens de familie één keer vertellen wat er gebeurde, schrijft Het Nieuwsblad. ,,Zodat we alle misverstanden uit de weg ruimen. En zodat andere kinderen hopelijk gered kunnen worden.”

Allergische reactie

Rachel wordt vrijdag ziek, ze voelt zich grieperig. Haar moeder, die een besmetting met het virus vermoedt, besluit met haar naar de dokter te gaan. ,,De huisarts denkt eerder aan een allergische reactie. Rachel heeft namelijk vaker last van allergieën”, vertelt de zus van Rachel aan de Vlaamse krant. Gerustgesteld vertrekken moeder en dochter weer naar huis, van de huisarts krijgen ze een koortswerend medicijn mee.

Dan lijkt het enigszins beter te gaan met het meisje. ,,Haar eetlust verdwijnt wel”, vervolgt de zus. ,,En ze heeft lichte koorts, tussen de 37 en 38 graden.” Huiswerk maken kan ze nog wel. Haar docente komt zelfs nog een map met schoolwerk brengen.

Geen prioriteit

Toch gaat het in de nacht van zondag op maandag mis. Zondagavond kijkt ze nog televisie en kletst ze gezellig met de rest van de familie. Maar om 03.00 uur wordt ze ziek wakker. ,,Mama geeft haar wat yoghurt en een medicijn zodat ze verder kan slapen.”



Om 07.30 uur laat Rachel haar moeder weten dat ze zich nog steeds niet goed voelt. Die vertrouwt de situatie niet en belt weer met de huisarts. Rachel praat zelf ook aan de telefoon om te vertellen hoe slecht ze zich voelt. De arts laat weten dat het meisje door haar jonge leeftijd geen prioriteit is. Om 10.30 uur mag ze langskomen.



In de tussentijd verslechtert de situatie van Rachel. Ze krijgt moeite met ademen. ,,Rachel legde haar hand op haar borst en zei: ‘Waarom ben ik zo ziek?’.”

Miscommunicatie

De moeder van Rachel besluit het noodnummer te bellen. Maar de centralist kan de de familie niet verstaan. Rachels familie heeft Ghanese roots, maar woont al 30 jaar in België. ,,Mijn moeder spreekt Engels”, zegt de zus. ‘My daughter doesn’t feel well. She has trouble breathing.’ Dat moet je toch kennen als je bij de noodcentrale werkt? Maar de centralist bleef praten over een politiepatrouille.”



,,Omdat we zagen dat de oproep uit Gent kwam, hebben we meteen de lokale politie ingelicht. Die heeft een patrouille ter plaatse gestuurd”, meldt de politie.

Erwin Hertens, directeur van de noodcentrale, bevestigt dat er een ‘voor de calltaker onverstaanbare‘ oproep is geweest naar de 101-centrale, die bemand is door de politie. ,,De mensen waren duidelijk in paniek, en ze schreeuwden naar elkaar”, aldus Hertens in Het Nieuwsblad.

Vader probeert te reanimeren

Voor Rachel komt alle hulp te laat. Binnen een halfuur bezwijkt ze in de woonkamer. ,,Een vriend stond klaar om Rachel met zijn auto naar het ziekenhuis te brengen. Papa probeerde nog te reanimeren, maar ze had geen hartslag meer.”



Hoe het 12-jarige meisje het virus heeft opgelopen blijft onduidelijk voor de familie. ,,Ze maakte zichzelf ook druk om de verspreiding van het virus. Daarom waste ze extra veel haar handen en kwam ze niet meer buiten.”

‘Meer testen’

Het gezin begrijpt niet waarom in België de drempel voor wie een risicopatiënt is zo hoog ligt. ,,Rachel was voor het gezondheidssysteem geen prioriteit”, vertelt haar zus. ,,Maar wat er is gebeurd toont aan dat de ziekte niet alleen ouderen slachtoffer maakt. In een halfuur kan het fout aflopen.”

De familie vindt dat klachten van jongeren dus serieus genomen moeten worden. ,,En er moet meer getest worden. Ik heb een andere zus, in tegenstelling tot Rachel heeft zij wél een medische voorgeschiedenis. Ondertussen is dit hele gezin nog steeds niet getest omdat we geen symptomen hebben. Ook zij niet.”