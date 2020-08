‘Racistische’ aanval op buitenlanders in Duitsland: twee gewonden, eentje in kritieke toestand

De aanval vond omstreeks 03.00 uur plaats in Erfurt, volgens de regionale omroep MDR voor de deur van ‘een bij de politie bekend object van de rechtse scene in het zuiden van de stad.’ Tien tot twaalf personen vielen de drie Afrikanen verbaal aan toen zij voorbijliepen. Even later werden de buitenlanders ook lichamelijk aangevallen. Een van hen raakte lichtgewond, de andere twee zwaargewond. Eentje verkeert in kritieke toestand, verklaarde de politie.

Agenten arresteerden twaalf personen maar die werden vanavond weer vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie waren er geen redenen om hen in voorlopige hechtenis te houden. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten gaat de politie uit van een xenofoob motief. Of bij de aanval wapens of andere voorwerpen zijn gebruikt, is nog onduidelijk.

Volgens bronnen in Thüringer veiligheidskringen bevinden zich in het bewuste pand regelmatig leden of sympathisanten van de extreemrechtse partij Der III. Weg (De derde Weg). De politie geeft daar geen commentaar op. De Duitse BVD heeft in de partij, die vooral actief is in het zuiden en oosten van Duitsland, een duidelijke invloed van neonazi's vastgesteld.

Tweede neonazi-aanval

Zo’n 400 mensen protesteerden in de deelstaathoofdstad tegen extreemrechts en aanvallen uit rechtse hoek. De betoging was mede ingegeven door een aanval op een groepje jongeren, medio juli in het centrum van de stad. Sommige aanvallers hebben volgens politiebronnen een rechts-radicale achtergrond. Het onderzoek naar die aanval loopt nog.

Volgens deelstaatparlementariër Katharina König-Preuss (Die Linke) is er in Erfurt een groeiende activiteit van neonazi’s. De aanval op de drie Afrikanen was volgens haar de tweede ‘massale neonazi-aanval’ in twee weken tijd. Der III. Weg biedt volgens haar vechtsporttraining aan voor militante neonazi’s, maar ook voor kinderen en adolescenten. ,,Zoals we afgelopen nacht opnieuw hebben gezien, is het doel om mensen te verwonden en een sfeer van angst te creëren”, verklaarde de fractiewoordvoerster voor antifascisme en antiracisme vanmiddag.

Gevaar

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer waarschuwde vorig jaar dat extreemrechts in Duitsland steeds groter en gevaarlijker wordt. Dat deed hij na het verschijnen van het jaarlijkse rapport van de Duitse BVD. Daaruit bleek dat het aantal rechts-extremisten toeneemt en dat ze ook steeds gewelddadiger worden.

In juni vorig jaar werd de regionale CDU-politicus Walter Lübcke doodgeschoten op het terras van zijn woning in de buurt van Kassel. Twee extreemrechtse verdachten staan momenteel terecht voor de moord.