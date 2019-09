Radeloze moeder: ‘Mijn prematuurtje mag pas weg uit Dubai als ik ziekenhuis ruim twee ton betaal’

Een 23-jarige, bijna Britse vrouw heeft van een ziekenhuis in Dubai een rekening van 113.000 euro gekregen omdat ze daar in juli beviel van een premature baby die er nog altijd wordt verpleegd. Syeda Khola Adnan, de radeloze moeder in kwestie, vreest dat ze straks het dubbele moet betalen omdat het nog steeds niet goed gaat met het kindje dat met 23 weken het levenslicht zag. ,,Ik mag mijn baby pas meenemen naar Engeland als ik alles heb betaald. Dit lijkt op een gijzeling met losgeld.”

De jonge moeder stelt op de Britse versie van de geldinzamelingssite Gofundme dat zij en haar man het astronomische bedrag met geen mogelijkheid kunnen betalen. De internationale belangstelling voor hun zaak is inmiddels groot. In korte tijd heeft het stel als bijna 15.000 euro gekregen van mensen die meeleven. Maar of het lukt om alles financieel rond te krijgen, is nog volstrekt onduidelijk.

Syeda Khola Adnan groeide op in Dubai en trouwde in december vorig jaar in die miljoenenstad met haar Britse man. Ze verbleef vervolgens twee maanden in Engeland waarvoor ze een toeristenvisum had gekregen. Na die tijd keerde ze noodgedwongen terug naar Dubai om daar definitief te regelen dat ze zich permanent in Engeland mag vestigen. Volgens de vrouw, die in januari zwanger raakte, verliep de visumaanvraag aanvankelijk soepel. Maar de boel stagneerde omdat ze een verkeerde taaltest zou hebben gedaan. Buitenlanders die zich in Engeland willen vestigen, moeten kunnen aantonen dat ze een goede taalbeheersing van het Engels hebben.

Quote Straks gaan we failliet aan een baby die uit liefde werd geboren De moeder

Volgens de moeder werd haar test afgewezen, waarna ze een nieuwe aanvroeg. ,,Er leek niets aan de hand, omdat ik pas in oktober was uitgerekend van ons zoontje Amal. Maar toen werd in juli plotseling in Dubai onze baby geboren: een piepklein en doodziek hummeltje van nog geen 400 gram. Op dat moment waren het noodzakelijke Britse visum en de verblijfsvergunning nog niet rond. Ik had dolgraag in Engeland willen bevallen, omdat ik daar via mijn man verzekerd zou zijn. In Dubai had ik die verzekering opgezegd, omdat ik er toch ver voor de bevalling weg zou gaan. Maar het liep anders.”

Peperduur

Direct na de onverwachte bevalling, waarbij haar kersverse echtgenoot niet aanwezig was, werd haar duidelijk dat zij en de baby waren ondergebracht in een peperduur privéziekenhuis. Dit omdat een regulier hospitaal in Dubai geen bedden beschikbaar had. ,,Toen begon, zonder dat ik het wist, de teller te lopen.” Syeda Khola Adnan zou het liefste direct weg willen, maar de medische conditie van de baby, die via een keizersnede ter wereld kwam, staat dat nog niet toe. ,,Het NMC Royal Hospital in Dubai heeft me laten weten dat ze mijn baby pas meegeven als hij een goede conditie heeft en de rekeningen tot de allerlaatste cent zijn betaald. Dat is chantage en zelfs gijzeling.”

De vrouw en haar echtgenoot zoeken via Gofundme niet alleen geld maar ook manieren en tips om hun kindje naar hun huis in Birmingham in Engeland te krijgen. ,,Elke vorm van hulp wordt op prijs gesteld. Ik heb me nooit gerealiseerd dat ik dit nog eens zou meemaken. Mijn man en ik hebben dat geld gewoon niet. We moeten nog leningen terugbetalen die we zijn aangegaan voor onder meer onze verhuizing en trouwerij. Straks gaan we failliet aan een baby die uit liefde werd geboren.. We worden gestraft voor iets waar we geen invloed op hadden en hebben.”

Wanneer de kleine uit het ziekenhuis - dat niet wil reageren - zal worden ontslagen? De moeder denkt dat het kindje nog drie of vier maanden op een afdeling voor te vroeg geboren kindjes moet blijven liggen. ,,Aan het einde van de rit zijn we dan bijna 2,5 ton kwijt. Een onmogelijk bedrag”, besluit ze haar noodkreet.