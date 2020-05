Raketlancering Virgin Orbit mislukt

De raket had seconden later zijn motor moeten ontsteken, maar ingenieurs moesten de vlucht beëindigen. Het doel van Virgin Orbit is om te proberen een deel van de opkomende markt te veroveren voor de lancering van kleine satellieten. Het bedrijf wil onder meer wedijveren met dat van Elon Musks SpaceX. Die tweette na afloop dat hij de teleurstelling van het bedrijf als geen ander begreep. ,,Jammer. Het is heel moeilijk. Wij hadden ook vier pogingen nodig met de Falcon 1.’’

Kansen fifty-fifty

Het is in dit stadium niet duidelijk wat er mis is gegaan, maar het bedrijf had van tevoren gewaarschuwd dat de kans op succes ongeveer fifty-fifty zou zijn. Uren later kwam Virgin Orbit met een verklaring. ,,De raket behield zijn stabiliteit na lancering en we staken onze eerstetrapmotor, Newton Three, aan. Toen deed zich een onregelmatigheid voor. Meer wordt duidelijk als onze ingenieurs de berg aan gegevens analyseren die we vandaag hebben verzameld’’, aldus een woordvoerder. Op de vraag of de raket verloren is gegaan, reageerde de woordvoerder niet.