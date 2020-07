‘Rambo van het Zwarte Woud’ zegt agenten te hebben bedreigd met luchtdrukpistool

De man die gisteravond is opgepakt na een vijfdaagse klopjacht in het Zwarte Woud in Duitsland, kreeg tijdens de periode dat hij ondergedoken zat in het bos geen hulp van anderen. Hij stelt vier agenten hun dienstwapens afhandig te hebben gemaakt onder bedreiging van een luchtdrukpistool.

Dat meldt de Duitse politie vandaag in een verklaring. Uit het onderzoek van de recherche blijkt tot dusver dat de 31-jarige Yves Rausch tijdens de gehele klopjacht in de bossen rond het dorpje Oppenau verbleef. De politie onderzoekt nog of zijn verklaring over het luchtdrukpistool juist is.

Rausch werd gisteravond aangehouden. Hij wist in het onherbergzame terrein dagen enkele dagen uit handen van de politie te blijven. Die maakte vandaag bekend dat de verdachte is aangetroffen na twee tips. Getuigen hadden de voortvluchtige man gezien in de buurt van een restaurant.

Agenten met speurhonden kwamen hem vervolgens op het spoor. Hij had zich verborgen in de bosjes en had bij zijn aanhouding de vier dienstwapens, een extra vuurwapen en een bijl bij zich, bevestigt de politie vandaag. Bij de aanhouding zouden de verdachte en een agent lichtgewond zijn geraakt.

Dienstwapens afhandig gemaakt

De politie benaderde de man afgelopen zondag bij een hut die hij illegaal zou hebben gebruikt. Hij zou aanvankelijk hebben meegewerkt, maar trok daarna een vuurwapen en kon de agenten hun dienstwapens afhandig maken. Vervolgens sloeg hij op de vlucht.

Maar liefst 1500 agenten zochten de omgeving van het Duitse Oppenau af naar Rausch. De zoektocht leidde tot vergelijkingen met de film Rambo: First Blood. Rausch is geen onbekende van de politie. Hij zou een jaar geleden uit zijn woning zijn gezet in Oppenau.

Volgens justitie viel hij als tiener al op door rechts-radicale opvattingen. Hij gebruikte hakenkruizen en SS-tekens en uitte zich vijandig over Joden. Het bleef destijds bij een voorwaardelijke veroordeling van acht maanden. In 2010 was hij tot 3,5 jaar veroordeeld voor ernstige mishandeling.