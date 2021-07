Rani, de ‘kleinste koe ter wereld’ (51 cm), is een attractie in Bangladesh

De koe is zo klein dat ze kan worden gedragen. ,,We hebben er heel veel vertrouwen in dat het de kleinste is”, zei een manager van het bedrijf Shikor Agro Industries, eigenaar van de boerderij. Rani is 51 centimeter hoog, 66 centimeter lang en weegt 26 kilo. Voor het officiële record is het wachten is op de bevestiging van Guinness World Records.