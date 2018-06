Rappende priester geschorst door Keniaanse katholieke kerk

Paul Ogalo verzorgde iedere zondag een traditionele mis in zijn habijt. Op een gegeven moment verwisselde hij echter zijn pij voor een t-shirt of blouse, een rode bandana en een korte broek en begon hij te rappen om zijn congregatie te vermaken én te inspireren.

De priester, die door de mensen vader Masaa genoemd wordt, gebruikt de rapmuziek niet alleen om jongeren naar zijn kerk te lokken, maar ook om ze van de drugs af te houden. Volgens de priester helpt de rapmuziek hem bovendien met het dichten van de generatiekloof. ,,Ik breng de jongeren met rapmuziek naar de kerk. Daarna breng ik hen naar Christus”, zegt hij.

Disciplinaire maatregelen

Maar daar zijn de katholieke Keniaanse kerkvaders het niet mee eens. Bisschop Philip Anyolo laat aan CNN weten dat Ogalo voorlopig geschorst is. ,,De kerk heeft disciplinaire maatregelen genomen tegen Ogalo. Het gebruik van rapmuziek is niet toegestaan bij het preken. De priester heeft een jaar de tijd gekregen om zijn gedrag te overdenken, voor hij opnieuw welkom is bij de kerk.”

Ogalo is een jaar lang dus alleen nog maar welkom als om diensten in de kerk bij te wonen of om er te komen bidden, maar hij mag voorlopig geen kerkdiensten meer leiden.

Door het hele land bekend

Er zijn zo’n 7,5 miljoen gedoopte katholieken in Kenia. Vader Masaa was een populaire priester die in het hele land bekend was door zijn optreden in lokale televisieprogramma’s en radiointerviews. Hij werd gezien als het nieuwe gezicht van de katholieke kerk in het land.

Een professor van een grote christelijke universiteit in Kenya nam het voor Ogalo op en verwijt de kerk bang te zijn voor de 'revolutionaire gehalte' van zijn preken. ,,We onderwijzen hier hiphop én de Bijbel. Het is niet de populariteit van de priester waar de kerk bang voor is, maar de revolutionaire én Afrikaanse boodschap van zijn hiphop.”