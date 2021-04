Rapport Europol: Georganiseerde misdaad in Europa nog nooit zó gevaarlijk

Het gaat om een analyse die om de vier jaar wordt gemaakt over “de dreigingsgraad van ernstige en georganiseerde misdaad’. Europol heeft duizenden misdaden geanalyseerd en de georganiseerde misdaad ‘ontwikkelt en verspreidt zich onrustbarend’.



Een opvallend onderdeel van de expansie van criminele activiteiten is internet. Bij vrijwel elke misdaad speelt het internet een rol en netwerken of bendes communiceren met versleutelde berichten. De activiteiten ondermijnen de economie, de instituten en de hele samenleving.



Er zijn ook criminele netwerken die al hun activiteiten naar het internet hebben ‘verhuisd’. Europol maakt zich ook zorgen over de crisis en de lockdowns door de huidige pandemie en waar bendes graag misbruik van maken. Zoals wel vaker in de misdaad ‘worden obstakels snel kansen’, stelt het rapport.