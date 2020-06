Rapport: Franse politie doet aan etnisch profileren, ‘Ga naar huis, vuile Arabier’

Duitse misbruik­zaak dijt uit: al 18 verdachten, 6 kinderen geïdentifi­ceerd en mogelijk spoor naar België

17 juni In het onderzoek naar een landelijke kindermisbruikzaak in Duitsland zijn nieuwe verdachten en slachtoffers in beeld gekomen. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen vanmiddag bekendgemaakt. Hoofdverdachte is een 27-jarige IT-specialist uit Münster. Een gemeenteambtenaar die privécontact met hem had, is per direct met vakantie gestuurd.