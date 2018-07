Rapport: Structureel misbruik door medewerkers hulporganisaties

Domweg gelukkig in... In je eentje wonen in een spookdorp: Elsie Eiler weet hoe het is

10:00 Ze vonden het in iets kleins of iets groots. Ze vonden het dichtbij of ver weg. Ze vonden het opeens of na lang wachten. In deze zomerserie vertellen mensen hoe zij hun geluk vonden of hervonden. Vandaag: Elsie Eiler, de laatste bewoner van een spookdorpje diep in het hart van de VS.