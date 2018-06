Reacties: akkoord 'belangrijke stap', maar mist concrete maatregelen

Ze schudden elkaar de hand, spraken veertig minuten lang één op één, genoten van een lunch en ondertekenden een akkoord. En daarna was de historische bijeenkomst weer voorbij.



Terwijl Kim Jong-un alweer onderweg is naar Noord-Korea en Trump de pers toespreekt, stromen de reacties binnen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt de sancties voor Noord-Korea - zoals bij de olie-export - te schrappen. Maleisië kondigt aan om de ambassade in Pyongyang te heropenen. De Franse regering spreekt van een 'belangrijke stap', maar benadrukt dat de afspraken 'tamelijk vaag' zijn wat betreft timing en vervolg.



,,Waar we allemaal op wachten is het begin van een onderhandeling over de nucleaire ontwapening'', zei de Franse minister van Europese Zaken vanochtend.



Maar kenners zijn kritisch. Ze hadden in de tekst specifieke maatregelen en voorwaarden voor ontwapening en het verdere vredesproces verwacht. Die ontbreken echter, volgens hoogleraar en Korea-expert Remco Breuker: ,,De overeenkomst is volledig leeg'', meldt hij via Twitter. ,,Er was ruimte voor concessies.''