'Rebellen in gesprek over vrede Zuid-Syrië'

video Opvang in de regio: 'Het is hier een ramp'

8:52 In Libanon is één op de vijf inwoners een Syrische vluchteling. Die ‘opvang in de regio’ is op termijn onhoudbaar, maar niemand weet wanneer en of de Syriërs überhaupt ooit terug kunnen. ,,We hebben niets om naar terug te gaan.''