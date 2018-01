Rechtbank Brazilië legt beslag op paspoort oud-president Lula

Trump vraagt museum om Van Gogh maar krijgt gouden toiletpot

7:23 Een verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump om een schilderij van Vincent van Gogh in bruikleen te krijgen om het privévertrek van zijn vrouw op te fleuren is door het Solomon R. Guggenheim Museum vriendelijk afgewezen. In plaats daarvan stelde de curator voor om een gouden toiletpot van 18 karaat in het Witte Huis te installeren.