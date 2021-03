Rechter eist dat België alle coronamaatregelen binnen dertig dagen schrapt

De uitspraak volgt op een kort geding dat de Liga voor de Mensenrechten had aangespannen en is door de betrokken advocaten aan Belgische media bevestigd. De Liga is een onafhankelijke Belgische stichting die “onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de rechten van het individu of van de gemeenschap” bestrijdt.

De rechtbank is van oordeel dat de maatregelen van de regeringen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan illegaal zijn. Volgens Lackner zegt de rechtbank eigenlijk dat de wettelijke basis waarop de ministeriële besluiten gebaseerd zijn niet geldig is.

Rechtsgronden

Volgens de rechtbank zijn de maatregelen in België om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan illegaal. De maatregelen zijn gebaseerd op de Wet op de Civiele veiligheid uit 2007 en twee andere wetten, schrijft De Standaard over de zaak. Die wet kwam er na een grote treinramp in Ghislenglien om snel en met urgentie te kunnen optreden na dit soort rampen.

De rechtbank oordeelt dat die basis niet volstaat voor de opgelegde coronamaatregelen. De rechter geeft de Belgische staat dertig dagen om een gedegen wettelijke basis te voorzien op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag dat die termijn wordt overschreden, tot een maximum van 200.000 euro.

Het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken zou het vonnis aan het bestuderen zijn. Tegen de beslissing is een beroep mogelijk.

Op slot

België maakte vorige week bekend verder op slot te gaan, omdat het aantal ziekenhuisopnames maar ook de besmettingen met het coronavirus blijven stijgen. De niet-noodzakelijke winkels mogen alleen open op afspraak en de hele grote winkels voor maximaal vijftig mensen tegelijk.

De niet-medische contactberoepen als kappers moeten ook weer dicht voor voorlopig vier weken. Het aantal personen met wie Belgen buiten hun gezin in de buitenlucht mogen afspreken wordt weer teruggeschroefd van tien naar vier personen. Een aantal coronamaatregelen blijft, zoals de avondklok. Ook niet-noodzakelijke reizen vanuit België blijven tot 19 april verboden.

Er is volgens premier Alexander De Croo gekozen voor een ‘korte pijnperiode, een paaspauze‘ in de hoop het virus terug te dringen.

Kritiek

De Mouvement Réformateur (MR), een verbond van centrum-rechtse politieke partijen in België, is al langer kritisch op het Overlegcomité, de Belgische variant op het OMT.

,,Deze nieuwe #lockdown is een drieledige mislukking. Het is triest dat de lasten vooral liggen op de Belgen die werken. We hebben objectieve gegevens nodig om met het virus te leren leven. En vooral de vaccinatie moet sneller”, twitterde voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Avondklok in Nederland

De uitspraak van de Brusselse rechtbank doet denken aan het juridische gesteggel omtrent de avondklok in Nederland. De rechtbank in Den Haag kwam tot de conclusie dat de avondklok direct moest worden opgeheven, omdat bij de invoering van de ingrijpende maatregel geen sprake was van bijzondere spoedeisendheid.

Het was een enorme overwinning voor actiegroep Viruswaarheid die de rechtszaak had aangespannen. Het kabinet stond in zijn hemd, maar de euforie was van korte duur. Het gerechtshof oordeelde - anders dan de rechtbank - dat er juridisch niets mis is met het instellen van de avondklok sinds 23 januari.

De toen ruim 33.000 boetes die waren opgelegd voor het overtreden van de avondklok, bleven om die reden van kracht.

