Rechter in Italië bepaalt: ouders mogen geen ‘ongevaccineerd’ bloed eisen voor transfusie kind

Voor de rechter in Modena woog de gezondheid van het kind zwaarder dan de antivaccinatieovertuigingen van de ouders. Het 2-jarige jongetje heeft een hartkwaal en moet zo snel mogelijk geopereerd worden, maar zijn ouders weigerden toestemming te geven voor een eventuele bloedtransfusie.



Ze eisten dat het bloed dat hun kind indien nodig toegediend zou krijgen ‘schoon’ zou zijn, oftewel niet gevaccineerd tegen Covid-19. Ze zijn ervan overtuigd dat in de coronavaccins embryocellen verwerkt zijn en dat gaat in tegen hun religieuze principes. Zonder toestemming voor die transfusie kan de hartoperatie niet doorgaan, stelde het ziekenhuis.

Oproep via sociale media

Ugo Bertaglia, advocaat van de familie, benadrukte dat de ouders absoluut niet tegen de operatie zijn, maar wel tegen vaccinatie. Volgens de advocaat zouden ze ook al niet-gevaccineerde bloeddonoren hebben gevonden na een oproep op sociale media. Er zouden zich meer dan veertig mensen hebben gemeld, aldus de lokale Gazzetta di Modena.

Het ziekenhuis betoogde dat het beschikbare transfusiebloed aan alle veiligheidseisen voldoet en dat er dus geen enkele reden is om het te weigeren. Volgens Vincenzo De Angelis, directeur van de Nationale Bloedbank in Italië, is de vraag om ongevaccineerd bloed absurd.

,,De keuze voor bloed is verbonden aan precieze criteria van compatibiliteit en niet aan de grillen van patiënten”, zegt hij tegen La Repubblica. ,,Het vaccin wordt niet ‘doorgegeven’ via bloed.” Hij benadrukt dat er geen verschil is in antilichamen die zijn verkregen via vaccinaties of via het doorstaan van het virus.

Urgentie gaf de doorslag

De rechter in Modena gaf het ziekenhuis gelijk, er is geen enkele wetenschappelijke reden om ongevaccineerd bloed te eisen, nog afgezien van de beperkte beschikbaarheid van donorbloed in het algemeen. De urgentie van de operatie die het jongetje moet ondergaan, gaf voor de rechter de doorslag.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis gaat het om een interventie die al ingepland is en niet uitgesteld kan worden vanwege de ernst van de aandoening van het kind.

Advocaat Bertaglia overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

