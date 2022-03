Rechter VS: Trump pleegde wellicht misdrijf rond verkiezingen

orlando Drama in pretpark VS: jongen (14) valt uit nieuwe vrijevalto­ren en sterft: ‘Ouders stonden beneden’

Een attractiepark in de Amerikaanse staat Florida is gisteren opgeschrikt door een gruwelijk ongeluk. Een 14-jarige jongen viel uit een zogeheten ‘freefall tower’ en kwam met een enorme smak op de grond terecht. Het slachtoffer overleed enige tijd later aan zijn verwondingen.

