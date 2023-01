Rechts-extremist verbrandt Koran voor Turkse ambassade in Zweden

De rechts-extremistische politicus Rasmus Paludan heeft voor de Turkse ambassade in Stockholm een Koran verbrand. Dat gebeurde ondanks woede van Turkije op Zweden, omdat Paludan toestemming had gekregen voor het anti-Turkse protest. Het zet de moeizame relatie tussen de twee landen nog verder onder druk.

De actie van de politicus ging ondanks de Turkse tegengeluiden toch door, maar gebeurde onder zware beveiliging door de politie. Zo’n honderd mensen waren aanwezig bij de verbranding van de Koran, onder wie veel journalisten. Terwijl Paludan het boek verbrandde, hield hij een monoloog van bijna een uur over de islam en immigratie. Aan de andere kant van de ambassade werd een klein pro-Turks protest gehouden. Het kwam niet tot botsingen tussen de twee groepen.

De Deens-Zweedse Paludan is een controversieel figuur die bijvoorbeeld van mening is dat de islam verboden moet worden. Vorig jaar in april ontstonden in heel Zweden rellen omdat Paludan bijeenkomsten organiseerde waarbij hij Korans wilde verbranden.

Al maanden met elkaar overhoop

De Zweedse ambassadeur in Turkije moest zich gisteren al melden vanwege de Koranverbranding. Ook heeft de regering van Recep Tayyip Erdogan een streep gezet door het bezoek van de Zweedse defensieminister komende week. Defensieminister Pal Jonson is volgende week niet meer welkom in Turkije om over het Zweedse Navo-lidmaatschap te praten. Volgens de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar heeft een ontmoeting daardoor ‘zijn belang en betekenis verloren’.

Ankara vindt het onaanvaardbaar dat Paludan toestemming heeft gekregen voor het ‘provocerende haatmisdrijf’ en eist dat de Zweedse regering de Koranverbranding toch verbiedt. Vorig jaar in april ontstonden in Zweden rellen omdat Paludan bijeenkomsten organiseerde waarbij hij Korans wilde verbranden.

De twee landen liggen al maanden met elkaar overhoop, sinds Turkije de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO blokkeert. Ankara stelt als voorwaarde dat Zweden tot 130 mensen uitlevert die Turkije ziet als Koerdische terroristen of die betrokkenen zouden zijn bij de couppoging in 2016. De Zweedse defensieminister had gehoopt met zijn bezoek komende week alle plooien glad te kunnen strijken.

Woest

Vorige week trok Turkije ook al een uitnodiging in aan de Zweedse parlementsvoorzitter na een rel. De Turkse regering was toen woest over een actie van Zweedse Koerden, die een pop van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan zijn voeten hadden opgehangen, alsof hij was geëxecuteerd.

