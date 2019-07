Rechts-extremistische moordenaar politicus Lübcke trekt bekentenis in

Belg valt vijftig meter in ravijn: ‘Het is een wonder dat ik nog leef’

10:35 Zijn jaarlijkse motorvakantie met broer Denis en enkele vrienden zal Filip Claeys (47) uit het Belgische Westrozebeke waarschijnlijk nooit meer vergeten. Tijdens een rustdag trok het gezelschap er op 19 juni in Zuid-Tirol met een gehuurde mountainbike op uit. Filip kwam ten val en stortte 50 meter naar beneden. ,,Het is een wonder dat ik nog leef”, meldt de zwaargewonde man vanuit het ziekenhuis.