Rechts wint verkiezingen in Spanje, maar spannend blijft of het een regering kan vormen

De conservatieve oppositiepartij PP (Partido Popular) heeft met groot verschil de vervroegde verkiezingen in Spanje gewonnen, ten koste van de regerende socialistische partij PSOE van premier Pedro Sánchez. Maar gezien de exitpolls zal het wachten zijn tot de laatste getelde stemmen of de PP samen met het ultrarechtse Vox, dat veel van zijn zetels verliest, een regering kan vormen.

Volgens de verschillende peilingen bij de Spaanse stembureaus kan de PP rekenen op tussen de 133 en 150 zetels in het parlement; de laatste vier jaar had de partij er slechts 89. Maar het aantal beoogde zetels voor Vox, dat tot nu toe 52 parlementsleden had, zou blijven steken op tussen 24 en 38. De kans dat beide partijen de benodigde meerderheid van 176 zetels halen is groot, maar nog lang niet zeker.

Premier Sánchez, wiens partij al bij de regionale verkiezingen in mei een nederlaag leed, verliest niet eens zo heel veel, en gaat van 120 naar 107 tot 113 zetels, maar rivaal PP slokt vrijwel alle stemmen op van de verdwenen centrumpartij Ciudadanos. Op links haalt de nieuwe beweging Sumar tussen de 28 en 40 zetels, volgens de exitpolls. Die partij komt in plaats van de huidige coalitiepartner van Sánchez, Podemos, dat er nu 38 heeft.

Vox nodig

De PP had gehoopt in zijn eentje de meerderheid van 176 te behalen om de radicalen van Vox niet nodig te hebben bij het vormen van een regering. Dat zal niet lukken en dus hebben de conservatieven Vox nodig. Net zoals dat de laatste weken is gebeurd in verschillende regioparlementen en gemeenteraden. Daar hebben de twee conservatieve partijen elkaar gevonden om de PSOE een groot aantal belangrijke regio’s en steden te ontnemen.

Op die plaatsen lukt het Vox wel om zijn uiterst conservatieve gedachtegoed door te voeren. Zo heeft het regenboogvlaggen van officiële gebouwen laten weghalen omdat de partij slechts gelooft in het traditionele gezin van man, vrouw en kinderen. Als progressief beschouwde theaterstukken en evenementen zijn geschrapt, net als al bestaande fietspaden, en het stierenvechten wordt weer toegestaan in steden waar dat verboden was.

Dictatuur

Premier Sánchez, die over de laatste vier jaar goede economische resultaten kan presenteren (de laagste werkloosheid ooit, verhoging van de pensioenen en het minimumsalaris), waarschuwde in zijn campagne voor het gevaar van een extreem conservatieve regering. ,,Wilt u maandag in 2023 wakker worden of in 1973?", vroeg hij de kiezers – in 1973 bestond de dictatuur van generaal Franco nog.

Die waarschuwing en de vrees van de kiezers kan in zoverre hebben gewerkt dat Vox een flink aantal zetels moet inleveren, maar die zouden dan allemaal naar de PP gaan. Het linkse blok daarentegen heeft nauwelijks kiezers gewonnen. Maar Sánchez zal de hoop blijven houden dat de rechtse meerderheid niet haalbaar is.

