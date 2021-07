Rechtse Italiaanse politicus schiet Marokkaanse migrant dood

Lega-partijleider Matteo Salvini sprong meteen in de bres voor de verdachte, een voormalige politieagent met een wapenvergunning. Critici daarentegen vragen zich waarom het raadslid een vuurwapen droeg. Salvini, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en fel tegen massa-immigratie, zei dat de schietende politicus veel respect geniet in de plaatselijke gemeenschap.



De ex-agent, bijgenaamd De Sheriff, zou het slachtoffer zijn van een aanval en per ongeluk een schot hebben gelost. In een videoboodschap suggereert Salvini verder dat het raadslid waarschijnlijk uit zelfverdediging handelde. Volgens plaatselijke media, die zich op verklaringen van de schutter baseren, zou het pistool zijn afgegaan nadat de Marokkaan de ex-agent op de grond had geduwd terwijl die de politie probeerde te bellen.



Politieke tegenstanders bekritiseren dat de Lega-leider te snel conclusies trekt, nog voordat de politie haar onderzoek heeft afgerond. Als de Lega denkt dat het dragen van wapens tot veiligheid leidt, dan is dat echt verontrustend, want het leidt alleen maar tot bloedvergieten en zeker niet tot recht en orde, aldus de centrumlinkse Democratische Partij.