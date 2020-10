Rechtse militie VS had ook ontvoeringsplannen gouverneur Virginia

Tientallen gewonden bij brand in torenflat Zuid-Ko­rea

9 oktober Tientallen mensen zijn gewond geraakt door een brand in een flatgebouw in de Zuid-Koreaanse kuststad Ulsan. Reddingswerkers spreken volgens persbureau Yonhap over zeker 88 slachtoffers die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is nog niet duidelijk of er doden zijn gevallen.