Recordaantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen, roep experts tot algemene lockdown steeds luider

De situatie rond het coronavirus wordt in België steeds ingrijpender. Ziekenhuizen in het land worden geconfronteerd met een ongekende toestroom van coronapatiënten.

Er zijn volgens gezondheidsinstituut Sciensano 5924 ziekenhuisbedden bezet door mensen die besmet zijn geraakt met het virus, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak in België piekte het aantal opgenomen patiënten op 5759.

Virus grijpt sneller om zich heen

In België zijn sinds het begin van de pandemie ruim 368.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het virus lijkt de laatste weken sneller om zich heen te grijpen. Tussen 19 en 25 oktober kwamen dagelijks gemiddeld 14.356 nieuwe besmettingen aan het licht. Ook stierven in die periode gemiddeld zo’n 69 mensen per dag. In totaal overleden in België volgens officiële cijfers ruim 11.000 patiënten aan het virus.

Diverse experts roepen op tot een algemene lockdown, zo meldt de nieuwssite HLN. ,,Deze situatie is echt niet meer te houden", zegt Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor Devroey mag een lockdown er vanmiddag al komen. ,,En dan nog zal het te laat zijn. Hoe sneller, hoe beter, want de situatie is niet te houden”, gaat hij verder.

‘Elke seconde speelt een rol’

,,In de eerste golf, toen de ziekenhuizen op hun maximumcapaciteit zaten - een bezetting waar we nu al boven zitten - waren de cijfers van het aantal nieuwe gevallen nu al aan het dalen. Nu stijgen ze nog met vijftig procent elke dag. We gaan echt naar een catastrofe. Elk uur dat we nu nog wachten is een uur te veel. Het is als een kernreactor die aan het ontploffen is. Dan speelt elke seconde een rol. We kunnen dit niet meer aan in de zorgsector. Alsjeblieft, beleidsmakers. Doe iets.”

Volgens Margot Cloet van Zorgnet Icuro zullen ziekenhuizen moeten kiezen tussen wie ze verzorgen en wie niet. ,,De politiek blijft dit precies negeren maar we stevenen af op een crash van het systeem”, zo zegt ze. ,,Met uitzondering misschien voor de schoolgaande jonge kinderen. Als we nog langer wachten, zal het probleem zo groot zijn dat de ziekenhuizen mensen zullen laten sterven of gewoon hun deuren zullen (moeten) sluiten, want er is gewoon geen personeel meer. Het is een illusie te denken dat we iedereen kunnen verzorgen.”

In Vlaanderen werden de coronamaatregelen deze week aangescherpt.