Recordtemperaturen van bijna 20 graden in Alaska: ‘Absurd’

Op het eiland Kodiak in de Amerikaanse staat Alaska zijn temperaturen van 19,4 graden Celsius gemeten. ‘Absurd’, vindt een klimaatwetenschapper de situatie. Hij is bang voor extreem weer vanwege de vochtige lucht.

Het weer is bijna zomers in de Amerikaanse staat Alaska. Temperaturen blijven normaal de hele maand onder het vriespunt, maar nu is het er flink opgewarmd. Dat heeft flinke gevolgen op het weer in de staat: waar het normaal droog is, regent en sneeuwt het met bakken uit de hemel.

De temperaturen in Alaska zijn de hoogste die ooit gemeten zijn in de maand december. Rick Thoman van het Alaska Center for Climate Assessment and Policy vindt het ‘absurd’, zo vertelt hij aan de Britse krant The Guardian. En niet alleen in Kodiak waren de temperaturen zo hoog. Het dorp Unalaska mat in december minstens acht dagen met temperaturen boven de 10 graden Celsius. Ook kerst was warm: met 13,3 graden ervaarden de Alaskanen hun warmste kerst ooit.

Icemageddon

Thoman vreest dat de hoge temperaturen grote gevolgen kunnen hebben op de inwoners van Alaska omdat het het neerslagpatroon verandert. In de stad Fairbanks vond door de warme lucht en hoge luchtvochtigheid de zwaarste midwinterstorm plaats sinds 1937. Normaal is de lucht door de koelte in december namelijk erg droog in Alaska, en als er dan neerslag valt is het ‘zachter en poederig omdat de lucht fijn koud is’, aldus Thoman.

Quote De aarde wordt steeds warmer en vochtiger, en zulk weer wordt dus steeds normaler Rick Thoman, Alaska Center for Climate Assessment and Policy

Nu viel er door vochtigere lucht in een korte tijd zo veel sneeuw in Fairbanks dat een dak van een supermarkt is ingestort. Na de sneeuw kwam de regen, waardoor hele gebieden werden bedekt met ijs. Dat veroorzaakte niet alleen chaos en afsluitingen op de weg, maar ook stroomvoorzieningen vroren kapot. De Icemageddon wordt het door lokale bewoners ook wel genoemd.

De kou keert nu weer terug in Fairbanks, met voorspellingen van -28 graden Celsius. Toch denkt Thoman dat we de komende jaren steeds vaker warmere dagen blijven zien in de Alaskaanse winters: ,,Dat is wat we verwachten van een opwarmende wereld. De aarde wordt steeds warmer en vochtiger, en zulk weer wordt dus steeds normaler.”

