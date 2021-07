Reddingsschip Artsen zonder Grenzen aan de ketting in Italië: ‘Discriminatie van particuliere hulporganisaties’

Rellen in Brussel na uitschake­ling Rode Duivels

1:48 In het centrum van Brussel zijn vrijdagavond rellen uitgebroken na de uitschakeling van het Belgische voetbalelftal op het EK, melden Belgische media. De politie zette een waterkanon en traangas in nadat jongeren met flessen, rookbommen en elektrische steps naar agenten en etalages gooiden. In een van de winkelstraten van het centrum werd een Nike-winkel geplunderd, schrijft Het Laatste Nieuws. Eén relschopper werd opgepakt. Rond 00.30 uur keerde de rust terug in de Belgische hoofdstad.