Reddingswerkers bereiken wrak van neergestort Iraans vliegtuig

Het toestel van Iran Aseman Airlines verdween vijftig minuten na vertrek van luchthaven Mehrabad in Teheran van de radar. Het stortte neer in het moeilijk begaanbare Zagrosgebergte, in het zuiden van Iran.



De zoektocht naar het toestel bij de berg Dena, waar het verdween, werd bemoeilijkt door een hevige sneeuwstorm en mist. Vijf helikopters van het reddingsteam moesten wachten op het aanbreken van de dag.



Nu het weer is opgeklaard, konden de reddingswerkers vandaag in alle vroegte de wrakstukken bereiken, meldt een Iraanse tv-zender. Het vliegtuig had 59 passagiers, onder wie één kind, en zes bemanningsleden aan boord.