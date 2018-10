Reeks zware aardbevingen treft westkust van Canada

Australi­sche zwemmer botst tegen haai op: Ik bleef slaan tot hij losliet

0:58 Tijdens een ochtendduik in zee is een Australische mijnwerker per ongeluk op een haai gebotst. Het dier haalde onmiddellijk uit en beet in de arm van de man, die het avontuur gelukkig nog na kan vertellen vanuit zijn ziekenhuisbed. ,,Ik verwijt de haai niets, ik bevond me in zijn gebied. Dit was zijn instinctieve reactie”, aldus de 51-jarige Paul Kenny.