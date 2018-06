Regels asielopvang in hele EU gelijk

Fatsoenlijke huisvesting en medische zorg, vanaf dag één taallessen en binnen zes maanden toegang tot de arbeidsmarkt: dat zijn de minimumregels voor asielopvang die straks in alle 28 EU-lidstaten gelden. De gelijke regels in heel Europa moeten asielzoekers zekerheid bieden en asieltoerisme naar landen met nu de beste voorzieningen tegengaan.

Onderhandelaar Sophie in ’t Veld (D66) bereikte vanmorgen namens het Europees parlement na maanden van vaak zwaar overleg een akkoord over de nieuwe regels met alle 28 lidstaten. ,,Het was retemoeilijk. Er zijn momenten met slaande deuren geweest, maar we zijn er uitgekomen'', zo meldde ze vanmorgen.

Door de snelle toegang tot taallessen en de arbeidsmarkt kunnen asielzoekers veel sneller aan hun integratie werken. ,,Elke dag dat een vluchteling stil moet zitten is een verloren dag. Leer nieuwkomers gelijk de taal, zodat ze beginnen met integreren en aan het werk gaan. Zo snel mogelijk meedoen, is in ieders belang. In onder andere Amsterdam laten we al zien dat het werkt. Dit voorbeeld rollen we nu in heel Europa uit'', aldus In ’t Veld.

Grote winst is volgens haar ook dat de detentie van asielzoekers aan strakke regels wordt gebonden. ,,Nu kunnen mensen gewoon worden vastgezet met een ambtelijk besluit. Straks komt er verplicht en binnen 15 dagen een gerechtelijke toetsing. Sommige lidstaten hadden daar veel moeite mee.''



Ook de detentie van kinderen is straks veel beter geregeld. Kinderen mogen alleen nog worden opgesloten als hun eigen veiligheid dat vergt (veel kinderen verdwijnen spoorloos, er circuleert een niet-officieel getal van 10.000) of als dat nodig is om de ‘familie-eenheid’ te bewaren. ,,Maar dan ook nog alleen in een familievriendelijke omgeving, waarbij het kind bijvoorbeeld overdag naar school gaat en ’s avonds terug naar de ouders.” Kinderen alleen opsluiten om redenen van nationale veiligheid, zoals sommige lidstaten doen, kan straks niet meer.



Belangrijk is ook dat kinderen binnen twee maanden naar school moeten en alleen reizende minderjarigen meteen worden gekoppeld aan een begeleider. Ook andere kwetsbare groepen zoals vrouwen, seksuele minderheidsgroepen (LHBTI), slachtoffers van marteling en vluchtelingen met bepaalde geloofsovertuigingen mogen onder het nieuwe regime rekenen op meer waarborgen voor hun veiligheid.