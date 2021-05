Regering-Biden laat alsnog meer vluchtelingen toe

Update Vier zwaar gehandicap­ten gedood in Duitse zorginstel­ling: vrouwelij­ke verdachte naar psychia­trie

30 april De ziekenverzorgster die woensdagavond vier mensen met ernstige beperkingen van het leven zou hebben beroofd in een zorginstelling in Potsdam bij Berlijn, is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Er zijn aanwijzingen dat de 51-jarige vrouw volledig of verminderd toerekeningsvatbaar is, maakte het Openbaar Ministerie (OM) donderdagmiddag bekend.