Regering Denemarken werkt aan verbod op koranverbrandingen

Met video Jongen van 10 jaar doodgescho­ten in Frankrijk, schutter nog op de vlucht

In de Zuid-Franse stad Nîmes is maandagavond een 10-jarige jongen doodgeschoten. De schietpartij zou drugsgerelateerd zijn. Dat schrijven verschillende Franse media en is bevestigd door politiebronnen. Op sociale media circuleren beelden van een schutter in Nîmes.