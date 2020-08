Regering Libanon stapt op: ‘Explosie was gevolg van structurele corruptie’

Eerder vandaag was premier Hassan Diab al naar het presidentiële paleis gegaan om president Michel Aoun officieel het ontslag van zijn ploeg aan te bieden. Na zijn televisietoespraak werd bekend dat de president het aftreden accepteert. Diab was al drie ministers kwijtgeraakt, zij stapten de afgelopen dagen op, en lokale media berichtten vandaag dan ook al de hele dag over het waarschijnlijke aftreden van de gehele regering. Het kabinet van Diab zou anders een stemming in het parlement niet overleven. De woede onder de bevolking in Libanon over de explosie is zo groot dat de druk op de regering enorm werd.



De afgelopen dagen kwam het in hoofdstad Beiroet tot massale protesten. De woedende menigte demonstreerde tegen de manier waarop de regering de grootste explosie in de geschiedenis van Beiroet heeft aangepakt. Ze beschuldigen de politieke elite van jarenlang wanbeleid. ,,We willen de regering vernietigen’’, zegt de 19-jarige Nissan Ghrawi tegen persbureau Reuters. Hij is werkloos. ,,Ze geven ons geen werk en rechten.’’



Ook vandaag waren er weer nieuwe protesten in het centrum van Beiroet. Demonstranten gooiden bij het parlement stenen naar veiligheidstroepen, die antwoordden met traangas.