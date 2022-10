Regering Oeganda bevestigt zeventien doden door ebola-uitbraak

Een nieuwe ebola-epidemie in Oeganda heeft in drie weken tijd al aan zeker 17 mensen het leven gekost. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in Kampala gemeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had vorige week al melding gemaakt van 29 sterfgevallen. Maar Oeganda telt enkel het aantal doden bij bevestigde patiënten. De WHO telt ook het aantal mensen die 'vermoedelijk' aan ebola zijn gestorven.

Het Oegandese ministerie telt 48 bevestigde ebolabesmettingen sinds het begin van de nieuwe epidemie. De eerste gevallen werden vorige maand gemeld in het district Mubende, in het centrum van het land. Daarna breidde de epidemie zich verder uit tot in de naburige districten Kassanda, Kyegegwa en Kagadi.

De vorige keer dat het land ebolagevallen optekende, was in 2019, met minstens vijf doden. Toen was het virus volgens de WHO het land binnengekomen via Congo, dat in het noordoosten met een grote uitbraak kampte.