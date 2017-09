Regering Sri Lanka erkent bestaan babyfarms

Volgens minister van Volksgezondheid dr. Rajitha Senaratne was de illegale handel in adoptiebaby's de reden dat Sri Lanka in 1987 een tijdelijke stop invoerde van interlandelijke adoptie. Het is de eerste keer dat het land het illegale gesjoemel met adopties officieel erkent. Dit gebeurt in een reactie op tv-programma Zembla, dat vanavond hun tweede aflevering over het onderzoek uitzendt.

Gestolen babies

Bij de adoptiefraude werd op grote schaal baby's verzameld. Vrouwen werden zwanger gemaakt op babyfarms, zodat hun kind later verkocht kon worden op de adoptiemarkt. Andere baby's werden uit het ziekenhuis gestolen. De moeders werd na de bevalling verteld dat hun kind overleden was. Om de baby's ter adoptie aan te bieden werden 'acting mothers' ('acteermoeders') gebruikt. Deze vrouwen kregen geld als zij zich voordeden als moeder van een baby en het kind ter adoptie aanboden. Hierdoor is het nu voor veel adoptiekinderen nu bijna onmogelijk hun biologische ouders terug te vinden. Seneratne neemt daarom het initiatief voor een DNA-bank die kan helpen kind en ouder te herenigen.

Nederland grote afnemer

Veel van de gestolen kinderen zijn via adoptiebureau Stichting Flash uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Het gaat om duizenden kinderen die in de jaren tachtig uit Sri Lanka zijn geadopteerd. In Den Haag geeft minister Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan binnenkort organisaties en autoriteiten in Sri Lanka te spreken. Ook laat de minister weten dat hij ,,momenteel inventariseert hoe destijds de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld waren, hoe het toezicht destijds was geregeld en welke organisaties en personen hierbij in zijn algemeenheid betrokken zijn geweest.''