Regeringspartij claimt verkiezingswinst Georgië, oppositie erkent nederlaag niet

Mogelijke aanslagple­ger aangehou­den bij Parijs

29 oktober De Franse politie heeft in een voorstad van Parijs een man aangehouden die kennelijk van plan was een aanslag op een plaatselijke kerk te plegen. De politie werd gewaarschuwd door zijn vader nadat de jongeman met de auto was vertrokken met de mededeling ‘zoiets als in Nice’ te gaan doen, berichtte de krant Le Parisien. De man kon korte rijd later worden gearresteerd vlakbij de kerk.