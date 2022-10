Reisorganisatie over dodelijk busongeluk Ecuador: ‘Iets wat je nooit wilt meemaken’

Vrijwel alle Nederlanders die zondagavond gewond raakten bij een busongeluk in Ecuador zijn naar de hoofdstad gebracht. Bij de busreis van de Leidse reisorganisatie Djoser kwamen een man en vrouw om het leven. ,,Onze prioriteit is de nabestaanden en passagiers ter plaatse goed te begeleiden.”

Ook de rest van het reisgezelschap is naar hoofdstad Quito gebracht. In de bus zaten 21 Nederlanders die een groepsreis maakten toen het rond 14.45 uur lokale tijd misging. De bus botste tegen een andere bus op de weg tussen Tena en Baeza, in de provincie Napo. De bus die de Nederlandse toeristen vervoerde, kantelde en raakte het zwaarst beschadigd.

‘Dit wil je niet meemaken’

Volledig scherm De ravage was groot op de weg in de provincie Napo. © ANP / EPA De baas van rondreisorganisatie Djoser, Herman van der Velde, spreekt van een ‘heftig ongeluk’ waarbij een 74-jarige vrouw uit Haarlem en een 73-jarige man uit Hilversum omkwamen. ,,Dit is iets wat je nooit wilt meemaken”, vertelt hij aan deze site. ,,We proberen iedereen nu zo goed mogelijk op te vangen.” Het is nog niet bekend of nabestaanden naar Ecuador willen vliegen.

Volgens de Leidse organisatie zijn vier medewerkers van een lokale reisagent in Quito meteen naar de plek des onheils gegaan. ,,Twee van hen zijn weer met de slachtoffers meegereisd naar de hoofdstad.” Daar worden zij in een groter ziekenhuis verzorgd dan die in Tena. ,,Onze prioriteit is momenteel om de nabestaanden en passagiers ter plaatse goed te begeleiden”, aldus de directeur.

Via alarmcentrale Eurocross, die de praktische hulpverlening vanuit ons land coördineert, zijn vanochtend twee verpleegkundigen en een Spaanssprekende hulpverlener op een vlucht naar Ecuador gezet. Zij komen vanavond ('s middags in Ecuador) aan. Ze zullen zowel naar de zes reizigers in het ziekenhuis gaan als naar de rest in het hotel. Het team biedt ondersteuning en kan de terugreis naar Nederland organiseren.

Volledig scherm Volgens media zouden mensen in de buurt meteen hebben geholpen slachtoffers te bevrijden. © Videostill Volgens een Eurocross-woordvoerder is er één zwaargewonde die met een helikopter naar het ziekenhuis moet worden gebracht. De organisatie is bezig met repatriëring van de overledenen. Wanneer die precies plaats gaat vinden, is nog onduidelijk.

Omstanders hielpen

Volgens een grote nationale krant zouden mensen in de buurt meteen hebben geholpen slachtoffers te bevrijden. De chauffeur van de touringcar zou de macht over het stuur hebben verloren en uiteindelijk tegen de andere bus zijn gebotst. Van der Velde zegt dat het belangrijk is dat het lokale politieonderzoek goed wordt uitgevoerd. ,,Dat gaat verder. Dan wordt mogelijk meer duidelijk over de oorzaak.” Djoser zegt geen vragen te hebben gekregen van mensen die bezorgd zijn over hun aanstaande reis naar Ecuador.