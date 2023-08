Reisorganisaties: Nederlandse toeristen Tenerife hoeven zich geen zorgen te maken om brand

Kris ziet ‘liefde van zijn leven' voor zijn ogen sterven tijdens bergwande­ling in Tenerife: ‘Zonder één woord zakte Ann (50) plots in elkaar’

Een vrouw van 50 uit het Belgische Geel is tijdens een wandeling in Tenerife overleden. ,,Plots zakte Ann in elkaar. Zonder één woord”, zegt haar echtgenoot (52). Hij alarmeerde de hulpdiensten, maar zijn noodoproepen draaiden in de soep. ,,Er gingen 45 kostbare minuten verloren”, zegt hij. ,,Uiteindelijk moest ik zelf hulp gaan zoeken en mijn bewusteloze vrouw daar achterlaten op die berg.”