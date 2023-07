Reizigers vallen flauw in vliegtuig van Ryanair: ‘gevangen’ zonder airco bij een hitte van 42 graden

Italiaanse influencer Marco Ferrero beschrijft ‘de ergste vlucht van zijn leven’

De Italiaanse influencer Marco Ferrero die aan boord was, vond het ‘de ergste vlucht van zijn leven’ en doet op TikTok zijn verhaal. In de video legt hij uit dat hij ‘op een gegeven moment echt dacht dat hij niet meer kon ademen en dat er iets met hem ging gebeuren’. ‘De airconditioning werkte niet omdat die was aangesloten op een tweede motor die werd ontladen. Het was alsof je in een sauna zat, maar dan met de deur op slot. Maar in een sauna kun je eruit wanneer je maar wilt. Dat was hier niet het geval’, aldus de influencer.