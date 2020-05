Rel in de VS: opnieuw ongewapende zwarte man doodgeschoten op straat

Een video waarop te zien is hoe twee witte mannen een ongewapende zwarte man neerschieten, heeft voor een stevige rel gezorgd in de Verenigde Staten. Niet in de laatste plaats omdat de beelden bijna drie maanden oud zijn en de verdachten nog vrij rondlopen.

De video duurt in totaal iets meer dan een halve minuut. Op het korzelige beeld van een dashboardcamera is een jogger te zien die na een bocht een pick-uptruck nadert. Die houdt stil en de man in draf probeert om het voertuig heen te draaien.



Er ontstaat een worsteling tussen de jogger en de gewapende bestuurder van de truck, die al naast het voertuig staat op het moment dat de man aan komt hollen. Vanuit de laadbak van de pick-up kijkt een eveneens gewapende man toe. Er klinken twee schoten. De jogger probeert weg te rennen, maar zakt na een meter of twee door zijn knieën. Einde video.



Geen arrestaties

De jogger in dit verhaal is de zwarte Amerikaan Ahmaud Arbery (25). De twee mannen uit de pick-uptruck zijn zijn witte buurtgenoten Travis (34) en diens vader Gregory (64). Zij schoten Arbery dood toen hij op 23 februari van dit jaar een rondje aan het hardlopen was, net buiten het plaatsje Brunswick in de staat Georgia. De heftige video werd deze week door een lokale radiozender op Twitter gezet.

Het incident is daarnaast minutieus opgetekend in de verklaring die Gregory na afloop opgaf bij het Glynn County Police Department. Zijn zoon en hij werden niet gearresteerd, noch aangeklaagd voor schuld aan of ten minste betrokkenheid bij de dood van Arbery. Twee aanklagers hebben zich teruggetrokken van de zaak, waarschijnlijk gezien het feit dat vader Gregory senior zelf een voormalig agent is en dus te dichtbij hen stond.

Zelfverdediging

De derde aanklager die zich over de zaak buigt, komt uit een district op een uur rijden van Brunswick en heeft besloten de zaak voor te leggen aan een jury die moet besluiten over een eventuele vervolging van de verdachten. In dat proces heeft de verdediging van Arbery de video ingebracht die op internet inmiddels de ronde doet.

Een kruis met bloemen en de letter 'A' in de wijk waar Ahmaud Arbery woonde.

Het voorval heeft tot woedende reacties in de VS geleid. Het is namelijk niet de eerste keer dat een ongewapende zwarte Amerikaan op straat – al dan niet door de politie – wordt gedood en dat (witte) daders of verdachten wegkomen met een lichte of zelfs geen straf. Vergelijkbare zaken die landelijk media-aandacht kregen zijn die van Trayvon Martin en Tamir Rice in 2012, Eric Garner in 2015 en Philando Castile in 2016. Net als in eerdere situaties het geval was, had Ahmaud Arbery ook hier geen wapen bij zich. Het voormalig footballtalent was volgens zijn familie aan een rondje door de buurt bezig, zoals hij wel vaker deed.

De verdachten gooien het op zelfverdediging. Er was recent veel ingebroken bij hen in de buurt en de voorbij hobbelende Arbery zou voldoen aan een signalement dat de ronde deed. Vader en zoon grepen naar een shotgun en handwapen en besloten de man, van wie ze dachten dat het een inbreker was, achterna te gaan. Ze achtervolgden hem meerdere blokken voor de worsteling om de shotgun ontstond, staat in het politieverslag.

‘Geen zaak’

Eén van de aanklagers die zich terugtrok uit de zaak, zou volgens The New York Times hebben geschreven geen zaak te zien. Georgia is een zogeheten open carry state, waar het is toegestaan om wapens bij je te hebben, zolang ze maar geregistreerd zijn. Daarnaast zijn burgerarresten in de gehele VS toegestaan en mag daar in Georgia, indien nodig, fysiek geweld bij worden toegepast.

Aan een jury nu de vraag of niet alsnog consequenties moeten worden verbonden aan Arberys dood. In verband met het coronavirus houden rechtbanken in de staat Georgia op dit moment geen zittingen.