Rellen bij start congres Duitse politieke partij AfD

De autoriteiten denken dat er veel meer anti-demonstranten zullen zijn, dan bij het partijcongres van de AfD in 2015, toen ongeveer 200 activisten in Hannover de nodige problemen veroorzaakten. Gerekend wordt op rond de 5000 demonstranten. De politie in Hannover krijgt hulp van collega's uit andere deelstaten, maar hoeveel politiemensen er worden ingezet is niet verteld. De eerste schermutselingen hebben al plaatsgehad. Betogers die tevergeefs door een politieblokkade trachten te breken, beklagen zich op sociale media over dat de politie een waterkanon heeft ingezet bij temperaturen rond het vriespunt.



De bijeenkomst in Hannover vindt plaats achter zogenoemd NATO-prikkeldraad dat is uitgerust met scheermessen en onder meer ook wordt gebruikt voor bescherming van militaire complexen. De politie hoopt met die beveiliging volgens Duitse media te voorkomen dat tegenstanders van de rechts-populistische partij bij het congres kunnen verstoren. Op het congres kiest de AfD onder meer een nieuw bestuur.



Die verkiezing is ook beladen gezien de richtingenstrijd binnen de partij die bij de laatste verkiezingen de op de op twee na grootste van Duitsland werd, maar door de anderen is uitgesloten van coalitiedeelname. Er moet een opvolger worden gekozen voor de gematigde Frauke Petry, die deze zomer plots afhaakte. Ze lag al tijden overhoop met andere kopstukken van de partij, onder wie Alexander Gauland en Alice Weidel. Petry gelooft niet in de extreemrechtse koers en provocaties die een deel van de AfD wil varen en verwacht meer electoraal succes van een handreiking naar gematigde, conservatieve, kiezers.