Rellen in Brussel bij demonstratie tegen slavernij

Mishandeling op kin­der­dag­ver­blijf zorgt voor grote onrust bij Chinese ouders

13:36 De arrestatie van een medewerker van een groot kinderdagverblijf in Peking zorgt voor beroering onder de Chinese bevolking. Kinderen zouden seksueel misbruikt zijn, met naalden onder de nageltjes zijn gestoken en naakt in een kast zijn opgesloten, zo meldt het Radio 1 Journaal. De aantijgingen tegen de kinderopvang zijn gruwelijk en het gesprek van de dag in het Aziatische land.