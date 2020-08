Rellen in Malmö na verbranding koran

In de Zweedse stad Malmö zijn vrijdagavond rellen uitgebroken toen minstens 300 mensen bijeen waren gekomen om te demonstreren tegen anti-islamacties in de stad. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Demonstranten gooiden voorwerpen naar politieagenten en autobanden werden in brand gestoken, zei een politiewoordvoerder. Eerder op de dag is in Malmö een kopie van de koran verbrand door rechtsextremisten.

,,We hebben dit niet onder controle, maar we zijn actief bezig om de controle terug te krijgen’’, aldus de woordvoerder. ,,We zien een verband tussen wat er nu gebeurt en wat er eerder is gebeurd’’, zei hij. De demonstraties waren geëscaleerd op dezelfde plek waar de koran was verbrand, zei de woordvoerder.

De krant Aftonbladet meldt dat er vrijdag verschillende anti-islamactiviteiten hebben plaatsgevonden in Malmö. Zo schopten drie mannen een kopie van de Koran naar elkaar over op een openbaar plein.

Volledig scherm Betogers gooien stenen naar de oproerpolitie. © EPA

Deense extreemrechtse leider geweigerd

De anti-islamprotesten vonden plaats nadat Rasmus Paludan, leider van de Deense extreemrechtse politieke partij Stram Kurs (Harde Lijn), toestemming was geweigerd om een ​​bijeenkomst in Malmö te houden en volgens de krant aan de Zweedse grens was tegengehouden.

De Zweedse politie deelden hem mee dat hij de komende twee jaar niet welkom is in het land wegens ,,bedreiging van de fundamentele belangen van de samenleving’’.

Paludan, advocaat en Youtuber, is de stichter van Stram Kurs, een extreemrechtse partij zonder vertegenwoordiging in het Deense parlement. De partij wil deportatie van alle moslims, en Paludan zelf provoceert regelmatig met koranverbrandingen. In juni werd hij veroordeeld tot drie maanden cel wegens racisme.

Paludan werd tegengehouden op de brug tussen Kopenhagen (Denemarken) en Malmö (Zweden). De politie in Malmö had aanvragen voor een anti-islambetoging geweigerd en vermoedde dat Paludan dat verbod niet zou respecteren. Er was onder meer opgeroepen om de koran te verbranden tijdens de actie. Volgens de politie kon de veiligheid niet gegarandeerd worden.

Toch doken aanhangers van Paludan in de loop van dag op in het centrum van Malmö. De politie pakte drie van hen op wegens aanzetten tot haat, zo melden lokale media.

Volledig scherm De extreemrechtse Deense politicus Rasmus Paludan (midden) tijdens een betoging in Kopenhagen in april vorig jaar. © REUTERS