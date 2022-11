Rellen na overwinning Marokko op België op WK, ME grijpt in Den Haag en Rotterdam in

met videoDe ME grijpt zondagavond in bij onrust in Rotterdam en Den Haag, die is ontstaan na de overwinning van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar.

De politie spreekt van een groep van ongeveer vijfhonderd supporters in Rotterdam. Daar wordt er onder meer met vuurwerk en glas naar agenten gegooid, aldus de politie. De ME voert charges uit. Er zijn momenteel veel agenten met politiehonden in het Rotterdamse centrum aanwezig. Het verkeer staat daar vast.

Ook in Den Haag moest de ME ingrijpen. ,,De sfeer is wat grimmiger geworden’’, aldus een woordvoerder. Volgens haar werd er met zwaar vuurwerk gegooid en trokken supporters auto's van voorbijgangers open. Hoeveel mensen in Den Haag voor onrust zorgen, kon de woordvoerder niet zeggen. ,,Het gaat om een grote groep. De politie probeert ervoor te zorgen dat iedereen weggaat.”

In Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen. Op het Mercatorplein in Amsterdam-West is veel overlast, aldus de politie. Er zijn daar volgens een woordvoerder zo’n vijfhonderd mensen op de been. Er zijn brandjes uitgebroken en mensen steken vuurwerk af.

Brussel

Ook in Brussel zijn rellen uitgebroken vanwege de WK-wedstrijd. Relschoppers, van wie sommigen zijn getooid met de Marokkaanse vlag, gooien met vuurwerk en flessen, slaan met stokken en stichten brandjes. De politie gebruikt traangas en heeft een waterkanon tegen hen in stelling gebracht.

Het ging al tijdens de door Marokko gewonnen wedstrijd mis bij het centrum van de Belgische hoofdstad, in de buurt van het Zuidstation. Meerdere elektrische steps gingen in vlammen op. Daarnaast werden bankjes en geparkeerde auto’s beschadigd. Een cameraploeg van de VRT werd belaagd en een journaliste is volgens de omroep gewond geraakt.

De politie was op rellen voorbereid en is in groten getale uitgerukt. Vooraf werd er al gewaarschuwd voor onvriendelijkheden tussen Marokkaanse en Belgische fans.

Burgemeester Philippe Close heeft de politie gevraagd de relschoppers van de straat te halen met zogeheten ‘administratieve arrestaties’. Hij raadt ‘supporters af om naar het centrum te komen’, twittert hij. De politie zal ‘er de komende dagen alles aan doen om de relschoppers te identificeren’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

In Antwerpen, dat ook veel inwoners telt met een Marokkaanse achtergrond, bleef het vooralsnog rustig.

Marokko heeft zondag België een gevoelige nederlaag toegebracht in de groepsfase van het WK. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Abdelhamid Sabiri en voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal. Marokko, dat alleen in 1986 de knock-outfase op een WK bereikte, heeft voorlopig de leiding in groep F met vier punten.

