Republikeinen beginnen rechtszaak om stemmen per post in Californië te verbieden

Update Aardbeving in Nieuw-Zee­land, terwijl premier live op tv is

4:47 Het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is maandag opgeschrikt door een aardbeving. Die had volgens de nationale seismologische dienst Geonet een kracht van 5,8. De schok was volgens getuigen te voelen in hoofdstad Wellington. Er zijn nog geen berichten over schade. Uit voorzorg werd het treinverkeer in de regio stilgelegd.