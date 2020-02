Republikeinen: Trump zat fout, maar niet fout genoeg

President Trump is schuldig, maar niet schuldig genoeg, oordelen zijn partijgenoten in de Amerikaanse Senaat. En dus wordt hij komende week zo goed als zeker vrijgesproken in de afzettingsprocedure.

Dat Trump heeft gedaan waarvan hij beschuldigd wordt, daar twijfelt Republikeins senator Lamar Alexander uit Tennessee niet aan. Het was ongepast, dat ook, stelt Alexander in een verklaring. Maar afgezet hoeft de president er hoe dan ook niet om te worden, vindt de senator. En dus stemde hij tegen het horen van extra getuigen in de Senaat.

Alexander was een van de twijfelende Republikeinen die ervoor hadden kunnen zorgen dat onder anderen voormalig adviseur nationale veiligheid John Bolton was gehoord over stellingen in zijn nog te verschijnen boek. Bolton beschrijft daarin naar verluidt uit eerste hand hoe Trump Oekraïne onder druk zette om politieke rivaal Joe Biden te schaden – de affaire die Democraten zien als grof machtsmisbruik.

Maar Alexander besloot dat het niet nodig is Bolton op te roepen. Dankzij die keuze is het afzettingsproces tegen Trump zo goed als voorbij. Er is nog tijd voor slotargumenten op maandag en dinsdag, woensdag wacht de grote stemming over het eindoordeel. Vrijwel zeker wordt Trump daarin vrijgesproken.

Malversaties

Een teleurstelling voor de Democraten. Ze wisten dat het vrijwel onmogelijk was Trump uit zijn ambt te zetten, omdat hij haast onvoorwaardelijke steun van Republikeinen geniet. Maar ze hadden gehoopt langer de aandacht gevestigd te houden op de malversaties van Trump, en wellicht een enkele Republikein te overtuigen dat afzetting nodig was.

Eén ding hebben ze wel bereikt: sommige Republikeinen veroordelen nu openlijk het gedrag van hun president. Na Lamar Alexander volgen meer senatoren. Ben Sasse uit Nebraska liet bijvoorbeeld weten: ,,Alexander spreekt voor velen van ons.” En Marco Rubio uit Florida meldde: ,,Het feit dat iets voldoet aan de voorwaarden voor impeachment wil nog niet zeggen dat het in het belang van het land is om de president uit zijn ambt te zetten.” Oftewel: het was fout, maar niet fout genoeg om in een verkiezingsjaar een president te ontslaan en rebellie van boze aanhangers te riskeren.

Volledig scherm Ben Sasse © AP

Het is aan de kiezers om te oordelen over Trumps gedrag, vinden deze Republikeinen. De Oekraïne-affaire zal in de komende maanden dus terugkomen in de campagne in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november. Zeker als het boek van John Bolton volgende maand in de winkel ligt en iedereen alsnog kan lezen wat hij te zeggen heeft.

Democraten hopen dat kiezers Republikeinen zullen straffen voor het besluit de potentieel belastende verklaring van John Bolton onder het tapijt te vegen. In eerdere afzettingsprocedures, bijvoorbeeld tegen Bill Clinton in de jaren negentig, riep de Senaat ook nieuwe getuigen op. Uit peilingen blijkt dat maar liefst 75 procent van de Amerikanen wilde horen wat betrokkenen te zeggen hadden. Dat is een opvallend hoog cijfer. Als het om politiek gaat, zijn zelden zoveel Amerikanen het eens.

Opzwepen

Hun mening over afzetting van Trump hadden de meeste kiezers al maanden terug bepaald – al sinds het begin van de procedure is ongeveer 50 procent voor, en 50 procent tegen. Daar zit vermoedelijk weinig beweging meer in. Trump zal proberen zijn vrijspraak te gebruiken om zijn aanhangers op te zwepen. Al langer vertelt hij hen dat Democraten het niet alleen op hem hebben gemunt, maar ook op zijn kiezers. Hij is de man die hen verdedigt, spiegelt hij voor.