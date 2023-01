Republikeinse verkiezingskandidaat huurde na verlies schutters in om Democratische tegenhangers uit te schakelen

In de Amerikaanse staat New Mexico heeft een voormalig Republikeins verkiezingskandidaat vier schutters ingehuurd om de woningen van Democratische politici aan te vallen. Solomon Peña verloor in november de verkiezingen om een zitje in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Zijn verlies was te wijten aan verkiezingsfraude, zo beweert hij in navolging van Donald Trump. Hij wordt er nu van beschuldigd het brein te zijn achter de aanslagen op woningen van twee districtsfunctionarissen en twee volksvertegenwoordigers van de staat New Mexico, nadat hij hun woning had bezocht om de verkiezingsuitslag van november te betwisten.

Peña nam deel aan de beschieting van de woning van senator Linda Lopez, maar zijn semiautomatisch vuurwapen blokkeerde. Schutter Jose Trujillo vuurde vervolgens twaalf kogels af met een pistool. Bij de tienjarige dochter van Lopez, wiens huis op 3 januari werd beschoten, vlogen de kogels door de muren van haar slaapkamer. Niemand raakte gewond.

De aanslagen vonden plaats in de stad Albuquerque op 4, 8 en 11 december en op 3 januari. De schietpartijen volgden op verhitte ruzies waarbij Peña de ambtenaren papieren had laten zien om zijn beweringen over fraude in de verkiezingen, die hij met 47 procentpunten verloor, te kracht bij te zetten.

Peña had ‘de bedoeling om ernstige verwondingen of het overlijden te veroorzaken van de bewoners in hun woningen’, luidt het in een arrestatiebevel van de politie van Albuquerque. ,,Solomon wilde dat ze (de schutters, red.) lager zouden mikken en rond 20 uur zouden schieten omdat de bewoners dan waarschijnlijk nog niet niet bed zouden liggen", aldus de aanklacht.

Peña werd maandag gearresteerd. Eén van de schutters zou meewerken met het onderzoek, meldt de politie.

Eerdere veroordelingen

Peña kwam in het verleden al meermaals in aanraking met de politie. Hij werd veroordeeld voor vijftien misdrijven, waaronder inbraak. Daarnaast zat hij ook al een celstraf van ongeveer zeven jaar uit.

Op 15 november deelde de man een foto van zichzelf op Twitter met een ‘Make America Great Again’-sweater, een vlag met het opschrift ‘Trump 2024' en een bericht dat hij, net zoals voormalig president Donald Trump, weigerde zijn verkiezingsnederlaag te erkennen.

,,Uiteindelijk ging het hier om een radicaal-rechtse verkiezingsontkenner die vandaag werd gearresteerd en om iemand die het ergst denkbare deed wat je kan doen als je een politiek meningsverschil hebt, namelijk dat omzetten in geweld,” reageert Tim Keller, de Democratische burgemeester van Albuquerque. ,,We weten dat we het niet altijd eens zijn met onze verkozenen, maar dat mag nooit ofte nimmer leiden tot geweld.”