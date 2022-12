Reuzenschildpad Jonathan, het oudste bekende levende wezen, viert zijn 190e verjaardag

Het dier kroop in 1832 uit het ei op de Seychellen in de Indische Oceaan en werd 50 jaar later, toen hij volwassen was geworden, cadeau gedaan aan de Britse gouverneur van Sint-Helena, Sir William Grey-Wilson. Sindsdien verblijft Jonathan op het terrein van Plantation House, de residentie van de gouverneur. Daar zijn ook de festiviteiten live te volgen. Bezoekers zijn van harte welkom op de kerstmarkt waar onder meer Jonathan-souvenirs te koop zijn.

Lees ook Oudste schildpad ter wereld heeft per ongeluk al 26 jaar homorelatie

Misschien nog ouder

Volgens Joe Hollins, de dierenarts die op het eiland voor de bejaarde schildpad en een aantal soortgenoten zorgt, is Jonathan de 200 vermoedelijk al dichter genaderd. ,,Om eerlijk te zijn, denk ik dat hij al ouder is. Maar we zullen het nooit zeker weten”, zei hij tegen de Washington Post. Hoewel zijn precieze geboortedatum onbekend blijft, heeft Jonathan in november dit jaar een officiële verjaardag gekregen van de gouverneur van de Britse overzeese gebieden: 4 december 1832.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Jonathan op 20 oktober 2017. © AFP

Volgens Guinness World Records is de leeftijd van de schildpad ‘een inschatting, gebaseerd op het feit dat hij volledig volwassen, en dus tenminste 50 jaar oud was toen hij aankwam op Sint Helena in 1882'. Dat betekent dat Jonathan een jonge schildpad was toen koningin Victoria de troon betrad. Hij heeft de meest beroemde bewoner van Sint Helena echter niet ontmoet: Napoleon Bonaparte kwam in 1815 op het eiland aan en stierf zes jaar later. ,,Waarschijnlijk is hij ouder dan we denken.”

Libido

Op zijn oude dag hebben enkele zintuigen Jonathan in de steek gelaten, maar hij ligt nog altijd graag in de zon en op zijn eetlust is niets aan te merken. Ook met het libido van de oude baas is niks mis. ,,Hij paart nog regelmatig met Emma en vormt soms een koppeltje met Fred. Dieren zijn wel vaker niet zo gendergevoelig”, liet Hollins optekenen in het recordboek van Guinness.

De bejaarde schildpad is eerder al vereeuwigd op de achterzijde van de lokale munt van 5 pence.

Volledig scherm De oudste reptiel op aarde, Jonathan, wandelt door het gras op Sint Helena, in oktober 2017. © AFP