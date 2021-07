Richard Branson negen dagen eerder de ruimte in dan Jeff Bezos

‘Huisleeuw’ in beslag genomen in Cambodja, met dank aan TikTok

28 juni De autoriteiten van Cambodja hebben een ‘huisleeuw’ in beslag genomen in hoofdstad Pnom Penh. Het roofdier leefde in een villa en was ontdaan van zijn hoektanden en klauwen. Dierenbeschermers kwamen de leeuw op het spoor nadat er beelden van hem opdoken op TikTok en Twitter. Daarop liep de leeuw vrij rond door een achtertuin in de dichtbevolkte stad.