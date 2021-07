Richard Branson vanmiddag de ruimte in: ‘Mijn vrouw komt niet naar mijn begrafenis’

Wanneer Virgin Galactic in 2004 wordt opgericht zegt Richard Branson dat in 2007 de eerste mensen naar de ruimte zullen reizen. ,,Binnen vijf jaar gaan we drieduizend nieuwe astronauten uit verschillende landen tellen.” Een jaar later zegt hij dat de eerste commerciële ruimtereis in 2008 zal plaatsvinden. In 2008 heeft hij het over 2010. In 2010 zijn we ‘nog achttien maanden verwijderd’ van de eerste ruimtetoerist. In 2017 zegt Branson dat het nog drie, hoogstens zes maanden zal duren voor hij in de ruimte vertoeft.