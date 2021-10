Richard Gere moet getuigen tegen Italiaanse ex-minister

EU-lei­ders willen onderzoek naar functione­ren energie­markt

22 oktober De EU-leiders willen een onderzoek naar het functioneren van de Europese gas- en elektriciteitsmarkt en het Europese systeem voor de handel in uitstootrechten (ETS). De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zal bij het onderzoek naar het ETS worden ingeschakeld om uit te zoeken of er sprake is van marktspeculatie door beleggers, hebben de 27 leiders in Brussel afgesproken.